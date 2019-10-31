الجمعة.. صرف معاشات نوفمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.210 مليار جنيه، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر.



وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي أن اصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.



وأضافت والي أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي والتي تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلي.320 مليون قائم بالصرف.



ومن المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد عن 1.624مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.

