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لضبط الأسواق.. "تموين الجيزة" تشن حملات على المحلات التجارية والمطاعم

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:37 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط 68 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط 23 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 18 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص،11 إنتاج خبز ناقص الوزن، 9 خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي سياق آخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 61 قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 15 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 11 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 عدم وجود سجل التفتيش، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 12 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى ثلاجة لحوم مفرومة، سجق غير صالحة للاستهلاك الادمى بإجمالي طن و220 كيلو جرام.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

ضبط الاسواق تموين الجيزة

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