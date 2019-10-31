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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:36 ص
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || بلجيكا تعثر على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد
أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، العثور على 12 مهاجرا، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات.
وقالت السلطات البلجيكية، إن جميع المهاجرين من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || تجدد التظاهرات الطلابية في العراق
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بتجدد التظاهرات الطلابية في محافظتي كربلاء والديوانية العراقيتين.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || 65 قتيلا حصيلة ضحايا حريق داخل قطار في باكستان
أعلنت السلطات الباكستانية، صباح اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 65 شخصًا، بحريق اندلع داخل قطار، جراء انفجار أسطوانة غاز كان يستخدمها ركاب لإعداد إفطارهم.
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