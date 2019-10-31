أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

أخبار عاجلة الآن || بلجيكا تعثر على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد

أخبار عاجلة الآن || بلجيكا تعثر على 12 مهاجرا عربيا في شاحنة تبريد

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 31/ 10/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت بلجيكا، اليوم الخميس، العثور على 12 مهاجرا، مختبئين في شاحنة تبريد تنقل فاكهة وخضروات.

وقالت السلطات البلجيكية، إن جميع المهاجرين من الجنسية السورية باستثناء شخص واحد من الجنسية السودانية.







