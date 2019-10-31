الليلة.. نصف نهائي مصري خالص في CIB بطولة العالم للإسكواش



أخر تلك الحالات كان مساء الثلاثاء عندما انسحبت المصرية نور الطيب المصنفة الخامسة على العالم امام منافستها ومواطنيها رنيم الوليلي في مباراة الدور ربع النهائي، وتلتقي الوليلي مساء اليوم مع مع المصرية نوران جوهر لاعبة أندية وادي دجلة والمصنفة الرابعة على العالم في لقاء مليء بالقوة والإثارة والشغف، بعد أن نجحت جوهر في تخطي كل المنافسين وكان آخرهم الإنجليزية المصنفة السابعة على العالم سارة جان بيري في الدور ربع النهائي.



كما تخوض المصرية نور الشربيني والمصنفة الثانية على العالم مباراة قوية في نصف النهائي، مع مواطنتها هانيا الحمامي التي تقدم مستوى رائع للغاية في البطولة حتى الأن، والتي كان أخرها تفوقها على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة على العالم في الدور ربع النهائي.



تقام اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائي من بطولة CIB بطولة العالم للاسكواش، والمقامة تحت سفح الأهرامات الثلاثة بمحافظة الجيزة وسط اهتمام إعلامي وجماهيرية كبيرين، بعد الندية والإثارة والمفاجآت التي شهدتها البطولتين منذ انطلاقها في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أكتوبر.