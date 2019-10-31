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آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:26 ص
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آية عبدالله
آية عبدالله
الفجر الفني
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حصلت المطربة آية عبدالله، على المركز الأول في مسابقة "أنا المصري" في احتفالية خاصة أقيمت في دار الأوبرا المصرية بساحة الهناجر، وذلك بتكريم من وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمخرج خالد جلال، ولجنة التحكيم كانت مكونة من المطرب عمرو مصطفي، والشاعر تامر حسين، والمطرب مدحت صالح، والمطربة مي فاروق، والملحن راجح داوود .

 

وأعربت آية عبدالله عن سعادتها عن هذا التكريم أمام هؤلاء الكوكبة من المبدعين علي رأسهم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأكدت أن هذا التكريم بمثابة دعم قوي لمشواري الغنائي في الفترة المقبلة.

 الموسيقى العربية

 

على صعيد آخر، تقيم آية عبدالله، حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ ٢٨ بدار الأوبرا المصرية يوم الاثنين المقبل ٤ نوفمبر بمعهد الموسيقي العربية.

 

ومن المقرر أن تغني عدة أغاني منها: "انت عمري" و"ليه يا قلبي ليه" و"اكدب عليك" و"محبتنيش" و"انا صعيدية" و"انا بستناك".

آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
آية عبدالله بعد فوزها بالمركز الأول في مسابقة "أنا المصري": "دعم قوي لمشواري الغنائي" (صور)
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الكلمات المفتاحية

نتائج مسابقة أنا المصري مي فاروق مسابقة أنا المصري مدحت صالح دار الأوبرا آية عبدالله

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