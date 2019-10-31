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السيسي: "هنفتتح مشروعاتنا.. واللي يزعل يتفلق"
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل مؤسسات الدولة معنية أن تقوم بالدفاع عن الدولة المصرية، وإلا سنواجه خطر، معلقا: "ده فراغ ميتسبش".
وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، إلى أن الوضع الآن مختلف عن ما قبل 2011، فحجم التحدي الآن أكبر، حيث يجب أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة لتوضيح ونشر الحقيقة، مضيفا: "مش هنطلب أكتر من كده.. وهنفتتح كل مشروعاتنا، واللي يزعل يتفلق".
وأضاف، "ولو قولتوا نفتتح مشروع يوم بعد يوم.. أنا جاهز، طب الساعة 5 الصبح ميجراش حاجة، مش هنسبهم يأذوا الروح المعنوية للمصريين، ويخوفوهم"، متابعا: "اقفوا لأجل خاطر ربنا، وبلدنا، وأولادنا".
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة،، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.
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