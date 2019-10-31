السيسي: "هنفتتح مشروعاتنا.. واللي يزعل يتفلق"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن كل مؤسسات الدولة معنية أن تقوم بالدفاع عن الدولة المصرية، وإلا سنواجه خطر، معلقا: "ده فراغ ميتسبش".





وأشار "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، إلى أن الوضع الآن مختلف عن ما قبل 2011، فحجم التحدي الآن أكبر، حيث يجب أن تتضافر جهود كل مؤسسات الدولة لتوضيح ونشر الحقيقة، مضيفا: "مش هنطلب أكتر من كده.. وهنفتتح كل مشروعاتنا، واللي يزعل يتفلق".





وأضاف، "ولو قولتوا نفتتح مشروع يوم بعد يوم.. أنا جاهز، طب الساعة 5 الصبح ميجراش حاجة، مش هنسبهم يأذوا الروح المعنوية للمصريين، ويخوفوهم"، متابعا: "اقفوا لأجل خاطر ربنا، وبلدنا، وأولادنا".



