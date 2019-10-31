الخدمة الوطنية: مشروعاتنا وفرت 16 ألف فرصة عمل خلال عامين (فيديو)

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن الجهاز يسعى أن تساهم شركاته في تنفيذ المشروعات الإنتاجية في العديد من المجالات التي تتماشي مع العديد من المشروعات التنموية في مصر، حيث تقوم شركات الجهاز بتنفيذ المشروعات الكبرى التي تتعلق بالأمن الغذائي بصوره المختلفة، مثل استصلاح وزراعة الأراضي الزراعية، والزراعات المحمية، ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.





وأوضح "أمين"، خلال كلمته على هامش افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن شركات الجهاز قامت بإنشاء مجمعات للصناعات الثقيلة والمتخصصة مثل الإسمنت وحديد التسليح والرخام والجرانيت والأسمدة والكيماويات بأنواعها المختلفة، للمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي منها، إلى جانب تعظيم الفائدة والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية.



