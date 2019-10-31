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"السيسي" لـ نواب البرلمان: "أي موضوع تتشككوا فيه حققوا.. ومش هنزعل"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة أن يتم شرح كل الأمور للمصرين بالحقائق، ولا تترك فرصة لأحد لكي يشكك المصريين في أنفسهم ودولتهم، وهذا هو دور الإعلام، منوها إلى أن حالة التشكيك في كل شيء هي حالة مرتبطة بأعداء الوطن، معلقا: "منهجهم كده كل شيء إلا هما".

وقال "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات، إن مؤسسات الدولة دائما حاضرة في أي تحرك، ونواب الشعب عليهم مسئولية أن يكون كل أمل محل تشكك، موجها للنواب رسالة: "تصدوا وإعملوا لجان، وفتشوا، وإعملوا تقارير، وإعلنوها للناس".

وأشار إلى أنه لو كان هناك تقصير من جانب الدولة يجب إعلانه، مضيفا أن النائب العام هو حارس وحامي الشعب المصري، ومؤسسات الدولة مسئولة لحماية الدولة لصالح الدولة وليس لصالح نظام، معقبا: "أي حجة تتشككوا فيها حققوا ومش هنزعل"، والمسئول الذي سيجرى له استجواب لن يتعامل معه بحساسية.

ويفتتح اللرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف أسطوانة غاز سنويا.
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الكلمات المفتاحية

السيسي البرلمان

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