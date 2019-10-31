عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

أصيبت طالبة، اليوم الخميس، بعد أن سقطت من باب قطار الصعيد المميز، بالقرب من قرية الفقاعي التابعة لدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلها لتلقي العلاج بمستشفى الفشن المركزي.





وتبين من التحريات الأولية والمعاينة سقوط "مريم. إ. ف" 23 عامًا، طالبة، مقيمة بقرية الفنت الشرقية بمركز الفشن، من القطار رقم 168 مميز قادمة من بني سويف تجاه الفشن، أثناء وقوفها على باب إحدى العربات فقد اختل توازنها وسقطت على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى إصابتها بجرح بالرأس وكسر بالقدم اليسرى.



