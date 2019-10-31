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عاجل.. سقوط طالبة من باب قطار ببني سويف

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:41 ص
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أصيبت طالبة، اليوم الخميس، بعد أن سقطت من باب قطار الصعيد المميز، بالقرب من قرية الفقاعي التابعة لدائرة مركز ببا جنوب بني سويف، وتم نقلها لتلقي العلاج بمستشفى الفشن المركزي.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة سقوط "مريم. إ. ف" 23 عامًا، طالبة، مقيمة بقرية الفنت الشرقية بمركز الفشن، من القطار رقم 168 مميز قادمة من بني سويف تجاه الفشن، أثناء وقوفها على باب إحدى العربات فقد اختل توازنها وسقطت على شريط السكة الحديد، ما أدى إلى إصابتها بجرح بالرأس وكسر بالقدم اليسرى.

وبسؤال والد الطالبة أفاد بأنه أثناء استقلال ابنته القطار رقم 168 مميز قادمة من بني سويف تجاه الفشن، وأثناء وقوفها على باب إحدى العربات اختل توازنها وسقطت على شريط السكة الحديد، ولم يتهم أحدًا، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر المحضر رقم 6517 إداري مركز شرطة ببا.
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