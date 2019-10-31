إرتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل أخر جلسات الأسبوع

أخبار البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل طفيف بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، وآخر جلسات شهر أكتوبر، وربح رأس المال السوقي في تلك الإثناء نحو 500 مليون جنيه ليصل الي مستوي 724.4 مليار جنيه .

مؤشرات البورصة المصرية

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 14506 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.31% ليصل مستوى 537.7 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 1433.6 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الأربعاء 30-10-2019

و ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء ، ليسجل المؤشر الرئيسي للبورصة 14477 نقطة بنسبة صعود 0.09% . فيما أنهى "إيجي إكس 70" تداولاته على ارتفاع بنسبة 0.12% عند 536.11 نقطة ، و الذى جاء بقيم تداول مرتفعة نسبيا بلغت 835 مليون جنيه .





ورصدت أخبار البورصة المصرية أ/س إتجاه المؤسسات الأجنبية و الأفراد المصريين للشراء الإنتقائى على الأسهم القيادية بالتزامن مع مبيعات من المستثمرين العرب والأفراد الأجانب للمحافظة على الأرباح خلال موجة الصعود التى بدأت منذ عدة جلسات.





وشهد قطاع الخدمات المالية نشاط ملحوظ ليتصدر القطاعات الأكثر ارتفاعًا بقيادة سهم القلعة ، يليه قطاع العقارات بقيادة مصر الجديدة للاسكان ثم قطاع البتروكيماويات بقيادة سهم سيدى كرير الذى ارتفع بالحد الاقصى للجلسة الثانية مع الإعلان عن طرح ارامكو السعودية خلال نوفمبر القادم ، لتستحوذ القطاعات الثلاثة على نصف قيم تداولات وارتفع رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.069 مليار جنيه مسجلا 723.977 مليار بنهاية تداولات الاربعاء.





وقال سعيد الفقي خبير أسواق المال ، أن المؤشر الرئيسي إقترب من تخطي مستوي المقاومة 14500 نقطة بتسجيلة 14550 نقطة خلال التداولات.





وتوقع الخبير، أن يتجاوز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستوياته وأن يستهدف مستوي 14800 مع بداية الأسبوع المقبل، لتسود الإيجابية في الأداء ويستهدف المؤشر الرئيسي بعد ذلك 15100 نقطة