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برشلونة يخطط لضم الجوهرة السمراء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:45 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت تقارير صحفية إسبانية،عن أن نادي برشلونة يسعى إلى تدعيم صفوفه بضم الجوهرة السمراء يوسوفا موكوكو نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني الشاب.

 

ويبحث البارسا دائمًا عن تدعيم صفوفه بالمواهب الشابة، ولذلك، يوجه أنظاره الآن صوب ألمانيا من أجل الحصول على الجوهرة السمراء في بوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو.

 

وذكر موقع "لو10 سبورت" الفرنسي، أن برشلونة اعتاد على ضم النجوم الشابة أمثال ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وجيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس، ونتيجة لذلك، سيواصل الكشافة الكاتالونية العمل بجد للعثور على موهبة جديد، ويمكن أن يركز برشلونة الآن على اللاعب الشاب لبوروسيا دورتموند يوسوفا موكوكو.

 

وجذب يوسوفا موكوكو أنظار برشلونة حيث أنه يجيد اللعب في مركز رأس حربة أو على الأجنحة، وهو أيضًا موضع اهتمام ناديي آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

 

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