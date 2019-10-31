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موعد إجازة المولد النبوي الشريف (1441 - 2019).. وحكم الاحتفال به

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:36 ص
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المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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حددت دار الإفتاءِ المصرية موعد إجازة المولد النبوي الشريف، بعدما تحقق لديها الرؤية الشرعية وثبوت رؤية هلال شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا بالعين المجردة، قائلة إن موعد إجازة المولد النبوي الشريف ستكون يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر لعام 2019 ميلاديا.

ومن جانبها، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى جديدة لها، بشأن إظهار الفرح بالمولد النبوي الشريف (1441 - 2019) وشراء الحلوى والتهادي بها.

وأكدت الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الجتماعي "فيسبوك" إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه.
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