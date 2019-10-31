ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)

احتفل المستشار محمود حلمي، بعيد ميلاده، وذلك بأحد فنادق المهندسين بحضور كوكبة كبيرة من صفوة المجتمع ومشاهير الفن والإعلام.

شارك بالحضور الدكتورة نيرمين المصري رئيس مهرجان ليدي فاشون والفنانة ميسرة والفنان القدير إحسان ترك والفنانة ميساء والدكتور محمد الشافعي ورجل الأعمال أحمد حافظ وحرمه هالة جبر والفنان سمسم شهاب والفنان إيهاب أباظة والمطرب ياسر عدوية، ورجل الأعمال أمين المرافي ، والإعلامية هند سعيد ورجل الأعمال أحمد حسن ومحمد سلامة وسيدة الأعمال فريدة الشربيني، والفنان سهيل يزبك ، والإعلامية صابرين أبو بكر، والإعلامي محمد التابعي، وغيرهم .