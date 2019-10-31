Advertisements
Advertisements
Advertisements

ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:44 ص
Advertisements
ميسرة وإحسان ترك
ميسرة وإحسان ترك
الفجر الفني
Advertisements

احتفل المستشار محمود حلمي، بعيد ميلاده، وذلك بأحد فنادق المهندسين بحضور كوكبة كبيرة من صفوة المجتمع ومشاهير الفن والإعلام.

 

شارك بالحضور الدكتورة نيرمين المصري رئيس مهرجان ليدي فاشون والفنانة ميسرة والفنان القدير إحسان ترك والفنانة ميساء والدكتور محمد الشافعي ورجل الأعمال أحمد حافظ وحرمه هالة جبر والفنان سمسم شهاب والفنان إيهاب أباظة والمطرب ياسر عدوية، ورجل الأعمال أمين المرافي ، والإعلامية هند سعيد ورجل الأعمال أحمد حسن ومحمد سلامة وسيدة الأعمال فريدة الشربيني، والفنان سهيل يزبك ، والإعلامية صابرين أبو بكر، والإعلامي محمد التابعي، وغيرهم .

ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
ميسرة وإحسان ترك وسمسم شهاب وعدوية يحتفلون بعيد ميلاد محمود حلمي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ياسر عدوية ميسرة وإحسان ترك ميسرة عدوية سمسم شهاب أحمد عدوية إحسان ترك

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة مدوية.. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا من جديد

منذ ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

موضوعات متعلقة

ليلى شندول تحتفل بعيد ميلادها بحضور غادة إبراهيم وجينا سلطان (صور)

الإعلامية شذا شعبان تحتفل بعيد ميلاد أبنائها بحضور نجوم الفن والمجتمع

بوسي شلبي تخطف الأنظار بإطلالتها في الدورة الثانية لمهرجان "إيجي فاشون" (صور)

أول عيد ميلاد لسهير رمزي بعد خلعها الحجاب بحضور نجوم الفن والإعلام (صور)

نجوم الفن والإعلام يشاركون في الحفل الخيري لنادي ليونز جاردن سيتي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

08:40 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status