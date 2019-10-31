أخبار البورصة .. الرقابة المالية ترفض تظلم السويدى لمطالبتها بمقابل وفروق رسم التطوير

أعلنت شركة السويدى إليكتريك أنه قد صدر قرار من لجنة التظلمات بخصوص التظلم المقدم من شركة السويدى اليكتريك والذ كان بسبب بتضررها من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالإمتناع عن إلغاء مطالبتها بإداء مقابل رسم التطوير استنادا إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31/12/2018.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت قبول تظلم الشركة شكلًا ورفضة موضوعًا.