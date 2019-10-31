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سول: كوريا الشمالية تطلق قذيفة مجهولة الهوية باتجاه بحر اليابان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:34 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قالت سول، إن كوريا الشمالية أطلقت قذائف مجهولة باتجاه البحر شرقًا، اليوم الخميس، مضيفة، أن جيشها يراقب الوضع عن كثب، وفقًا لرؤساء الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية مؤخرًا قذائف مجهولة أخرى من مدينة ونسان الساحلية. وجميع المقذوفات، التي أطلقت هذا العام اتبعت نمطًا مشابهًا وتم مراقبتها عن كثب من قبل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، تصر بيونج يانج على استعدادها لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وكانت قد رفضت كوريا الشمالية طلب جارتها الجنوبية لإجراء محادثات على مستوى العمل لمناقشة احتمال هدم الفنادق المنشأة في كوريا الجنوبية وغيرها من المنشآت في منتجع دايموند ماونتن في كوريا الشمالية الذي يريد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إزالته.

وقالت وزارة التوحيد في سول، إن كوريا الشمالية قالت في رسائل أرسلت إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، إن الاجتماعات المباشرة ستكون غير ضرورية وتكرر موقفها المتمثل في ضرورة وضع التفاصيل من خلال تبادل الوثائق.

اقترح الجنوب يوم الاثنين عقد اجتماع على مستوى العمل مع كوريا الشمالية، بعد أيام من طلب الشمال رسميًا أن يأتي الكوريون الجنوبيون إلى دايموند ماونتن في موعد متفق عليه لتطهير منشآتهم.

وأمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الأسبوع الماضي بتدمير المنشآت التي شيدتها كوريا الجنوبية في منتجع دايموند ماونتن في الشمال، قائلًا إنها تبدو "رث" و"غير سارة". اقترحت كوريا الشمالية في وقت لاحق تبادل الوثائق لوضع التفاصيل.

يوم الاثنين، أرسلت كوريا الجنوبية رسالة تقترح فيها أن يجتمع مسؤولون من الكوريتين لمناقشة القضايا المتعلقة بالمشروع السياحي بما في ذلك دفع كوريا الشمالية إلى هدم المنشآت التي شيدتها جارتها الجنوبية هناك، وفقًا لوزارة التوحيد في سيول. وقال المتحدث لي سانج مين إن كوريا الجنوبية لم تقترح بعد موعدًا ومكانًا محددين لهذا الاجتماع.

وقال لي إن كوريا الجنوبية قررت إنه يجب أن يكون هناك "نوع من اللقاء" بين الكوريتين لمناقشة القضية. واضاف إن "إجراء أحادي الجانب" من جانب كوريا الشمالية يمكن أن يضر بالعلاقات بين الكوريتين ويتعارض مع المشاعر العامة في كوريا الجنوبية.

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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية سول زعيم كوريا الشمالية بيونج يانج

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