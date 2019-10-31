أمين الفتوى يوضح حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

كشف الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، عبر الصفحة الرسمية للدار بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وأكد أمين الفتوى إن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والتهادي بالحلوى ليس بدعة فإذا لم نحتفل بمولد النبى صلى الله عليه وسلم فبمولد من نحتفل، ولكن المهم أن تكون هيئة الاحتفال مقبولة".





واكمل شلبي حديثه قائلا "يجوز مثلا الاحتفال بالمولد النبوى من خلال ذكر الله والصلاة والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، وإطعام الطعام".





وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن حلوى المولد "حلال"، ويجوز للرجل أن يشتريها لأهل بيته للاحتفال بمولد الحبيب المصطفى صلى لله عليه وسلم.





وقالت الإفتاء المصرية إن موعد المولد النبوي الشريف سيكون يوم السبت الموافق التاسع من شهر نوفمبر لعام 2019 ميلاديا.