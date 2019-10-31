ما حكم شراء الحلوى والاحتفال بالمولد النبوي؟.. الإفتاء تُجيب

ورد لدار الإفتاء المصرية سؤالا عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مفاداه "ما حكم شراء الحلوى والتهادي بها والاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟"

وأجاب عن هذا السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلا "إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه".



