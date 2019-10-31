"القرآن الكريم" في مستهل افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر





يذكر أن شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتى شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.

استهلت فعاليات افتتاح مصنعين تابعين لشركة النصر للصناعات الوسيطة، بصوت القارىء أحمد تميم المراغي.حيث يفتتح اللرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعه عدد من رجال الدولة، مصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق أكسيد الهيدروجين، ويساهم المصنعان في إنتاج غازي أكسيد الهيدروجين والأكسجين، ويمد المصنع نحو 100 مركز صحي، ومستشفى بما يحتاجونه من الأكسجين، وإمداد هيئة الأسعاف المصرية بنحو 30 ألف إسطوانة غاز سنويا.