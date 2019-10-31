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عاجل.. "الإفتاء" توضح حكم الاحتفال بالمولد النبي وشراء الحلوى والتهادي بها

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:09 ص
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دار الإفتاء
دار الإفتاء
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أصدرت دار الإفتاء فتوى جديدة لها، بشإن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها.

وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن إظهار الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها جائز شرعًا، بل هو أمرٌ مستحبٌّ مندوبٌ إليه؛ لتعلقه بحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمه.

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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء حلوى المولد المولد النبوي الاحتفال بالمولد الإفتاء

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