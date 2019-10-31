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حظر لعبة فيديو تمجد الهجوم على مسجدي كرايستشيرش بنيوزيلندا

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
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الهجوم على مسجدي كرايستشيرش
الهجوم على مسجدي كرايستشيرش
وكالات
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حظر نيوزيلندا، لعبة فيديو تمجد فيما يبدو إطلاق النار في مسجدين بمدينة كرايستشيرش هذا العام في هجوم أدى إلى مقتل 51 مصليا.

 

وبحسب رئيس جهاز الرقابة في نيوزيلندا، أن مسلح منفرد في الهجوم الذي استخدم فيه سلاحا آليا وبثه مباشرة من خلال موقع "فيسبوك"، قد استهدف مسلمين في صلاة الجمعة في 15 مارس، مما أوقع 51 قتيلا وعشرات المصابين.

 

ووجه الاتهام بشن الهجوم إلى الأسترالي برينتون تارانت الذي يشتبه بأنه ممن يؤمنون بتميز البيض وسيمثل للمحاكمة العام القادم.

 

وقال رئيس الرقابة ديفيد شانكس إنه تقرر تصنيف لعبة الفيديو التي تحتفي بالبث الحي لإطلاق النار كلعبة مرفوضة.

 

وأضاف في بيان: "مصممو هذه اللعبة شرعوا في إنتاج وبيع لعبة تضع من يمارسها في دور قاتل إرهابي من المتعصبين للبيض".

وتابع قائلا: "في هذه اللعبة، أي شخص ليس من الذكور البيض هدف للقتل"، بحسب ما نقلت "رويترز".

 

وحظر شانكس في السابق فيديو البث الحي للهجوم وبيانا منسوبا للمتهم بإطلاق النار، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

 

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نيوزيلندا حظر لعبة فيديو جهاز الرقابة في نيوزيلندا الهجوم على مسجدي كرايستشيرش

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