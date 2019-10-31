Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تصدرها "جوجل".. تعرف على استخدامات "السيارة الكهربائية"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:46 ص
Advertisements
السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية
Advertisements
تصدرت السيارة الكهربائية قائمة تريند "جوجل" اليوم الخميس الموافق 31/10/2019، بعدما كشفت وزارة الإنتاج الحربي، عن السيارة الكهربائية الجديدة التي سيتم استخدامها في قرى سياحية وكمباوندات، وجاء هذا خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة "فوتون" الصينية، نافية أي معلومات تم ترويجها حول سعر السيارة الكهربائية.

ووفقا لوزارة الإنتاج الحربي، فإن السيارة الكهربائية سيتم استخدامها في قرى سياحية وكمباوندات، ولكن هناك سيارة كهربائية ستسير في الشوارع، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة 

سيتم تصنيع السيارة الكهربائية  بشكل موسع العام المقبل 2020، أي السيارة تعمل بالكهرباء، وهي أتوماتيك وتسير مسافات كبيرة، ولكن الوزارة لم تكشف عن سعر السيارة الكهربائية بعد.

وتستخدم السيارة الكهربائية المعروضة داخل القرى السياحية، وموديل منها يصلح لـ 3 ركاب ونوع لآربع ركاب، وأن الموديل المطروح يتكون من "بابين".

من المنتظر أن يعلن موديل جديد يناسب الشباب والعائلات، خلال الفترة المقبلة، كما يمكن شحن السيارة لكهربائية في محطات شحن يتم توفيرها في كافة البنزينات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محطات شحن سعر السيارة الكهربائية السيارة الكهربائيه السيارة الكهربائية الجديدة استخدادات السيارة الكهربائية

أخبار تهمك

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعة

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة مدوية.. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا من جديد

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

هيونداي موتورز تعتزم طرح سيارتها "كونا" في السوق الأمريكية

رسميا.. شيفرولية تعلن وقف إنتاج سيارتها "Volt" الكهربائية

"العصار" يشهد توقيع مذكرة إنشاء مصنع لمحطات شحن السيارات بالكهرباء

"الإنتاج الحربي" تحتفل بتدشين مشروع توطين تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية بمصر

نص كلمة وزير الإنتاج الحربي خلال احتفالية تدشين الأتوبيسات الكهربائية

برلماني: مصر خلال السنوات القادمة ستكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

08:40 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status