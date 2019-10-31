بعد تصدرها "جوجل".. تعرف على استخدامات "السيارة الكهربائية"

تصدرت السيارة الكهربائية قائمة تريند "جوجل" اليوم الخميس الموافق 31/10/2019، بعدما كشفت وزارة الإنتاج الحربي، عن السيارة الكهربائية الجديدة التي سيتم استخدامها في قرى سياحية وكمباوندات، وجاء هذا خلال احتفالات الوزارة باستلام أول أتوبيسين كهربائيين من شركة "فوتون" الصينية، نافية أي معلومات تم ترويجها حول سعر السيارة الكهربائية.

ووفقا لوزارة الإنتاج الحربي، فإن السيارة الكهربائية سيتم استخدامها في قرى سياحية وكمباوندات، ولكن هناك سيارة كهربائية ستسير في الشوارع، وسيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.



مواصفات السيارة الكهربائية الجديدة





سيتم تصنيع السيارة الكهربائية بشكل موسع العام المقبل 2020، أي السيارة تعمل بالكهرباء، وهي أتوماتيك وتسير مسافات كبيرة، ولكن الوزارة لم تكشف عن سعر السيارة الكهربائية بعد.





وتستخدم السيارة الكهربائية المعروضة داخل القرى السياحية، و موديل منها يصلح لـ 3 ركاب ونوع لآربع ركاب، وأن الموديل المطروح يتكون من "بابين".



