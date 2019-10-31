Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد الفوز على أرسنال.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

فجر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما صرح بأن فريقه ربما لن يخوض مباراة دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب، لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر كانون الأول.

  

ومن المنتظر أن يقام دور الثمانية يوم 16 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.

 

وعلق كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وأرسنال قائلا:"لن نكون ضحية هذه المشكلة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا، وليس الساعة الثالثة صباحا عشية عيد الميلاد، فلن نلعب".

 

وأكمل كلوب:"الفيفا حدد موعد البطولة منذ فترة طويلة، وأبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت، وعلينا الذهاب في هذا الوقت، وسنفعل ذلك.. رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا بمواعيد اللعب في الدوري الممتاز، وهو ما نفعله بوضوح".

  

وألمح كلوب إلى أنه لو لم يتم تحديد موعد آخر لمباراة دور الثمانية، فيجب أن يصعد المنافس من هذا الدور، أو يدخل آرسنال بدلا من ليفربول في القرعة، التي ستقام اليوم الخميس.

 

ونجح ليفربول في الفوز على آرسنال بركلات الترجيح، في ملعب أنفيلد، أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الـ16 بالتعادل 5-5.


Advertisements

أخبار تهمك

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 10 ساعات

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

منذ حوالي 4 ساعات

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ أقل من نصف ساعة

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 16 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يومين

مفاجأة مدوية.. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا من جديد

منذ ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

08:40 ص

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

مصاب حادث قطار الإسكندرية يفجر مفاجآت عن الواقعة

06:44 ص

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

10:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status