بعد الفوز على أرسنال.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس الرابطة الإنجليزية

فجر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما صرح بأن فريقه ربما لن يخوض مباراة دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب، لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر كانون الأول.

ومن المنتظر أن يقام دور الثمانية يوم 16 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.

وعلق كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وأرسنال قائلا:"لن نكون ضحية هذه المشكلة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب لنا، وليس الساعة الثالثة صباحا عشية عيد الميلاد، فلن نلعب".

وأكمل كلوب:"الفيفا حدد موعد البطولة منذ فترة طويلة، وأبلغنا أن كأس العالم للأندية ستكون في هذا الوقت، وعلينا الذهاب في هذا الوقت، وسنفعل ذلك.. رابطة الدوري الإنجليزي تبلغنا بمواعيد اللعب في الدوري الممتاز، وهو ما نفعله بوضوح".

وألمح كلوب إلى أنه لو لم يتم تحديد موعد آخر لمباراة دور الثمانية، فيجب أن يصعد المنافس من هذا الدور، أو يدخل آرسنال بدلا من ليفربول في القرعة، التي ستقام اليوم الخميس.

ونجح ليفربول في الفوز على آرسنال بركلات الترجيح، في ملعب أنفيلد، أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الـ16 بالتعادل 5-5.