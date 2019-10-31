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إيران.. إعداد الترتيبات اللازمة لتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
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الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
وكالات
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قامت لجنة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اليوم الخميس، بإعداد الترتيبات اللازمة لتقليص طهران التزاماتها بالاتفاق النووي، حسبما أعلن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية.

 

وقد أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، تهديده باستمرار خفض الالتزامات النووية، حتى الوصول للنتائج المرغوبة.

 

ونقل الموقع الرسمي للمرشد قوله، خلال لقائه مع قادة الحرس الثوري: "سوف نستمر في تخفيض الالتزامات".

 

وأضاف: "المسؤولية على وكالة الطاقة الذرية ويجب عليهم تنفيذ التخفيض، بطريقة دقيقة وكاملة وشاملة، وكذلك الاستمرار حتى نصل للنتائج المطلوبة".

 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في 8 مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015.

 

وردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات، اتخذت إيران ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.

 

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن بدوره الثلاثاء، أنه مستعد لمناقشة إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى عام 2015 إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن طهران. وأضاف روحاني لوسائل إعلام في نيويورك: "سأكون مستعدا لبحث إدخال تغييرات أو إضافات أو تعديلات محدودة على الاتفاق النووي حال رفع العقوبات".

 

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