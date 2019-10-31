كيفية احتواء الغيرة بين الأشقاء؟

• الغيرة بين الأشقاء

الغيرة بين الأشقاء ليست شيئًا يجب أن تخاف منه لأن من الشائع جدًا أن يشعر الأطفال بالغيرة من بعضهم البعض، ومع ذلك، فإن طريقتك في التعامل معهم قد تؤدي إما إلى احتواء هذه الغيرة أو زرع بذور الكراهية بينهما !



• احتواء الغيرة التي تحدث بين الأشقاء

الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الآباء عند تربية الأطفال هو أنهم يحاولون إجبارهم على اتخاذ نفس المسار الدقيق الذي يؤدي إلى استمرار المقارنات والمنافسات المتصورة.



إذا قرر الوالدان السماح للطفل الأول بتعلم كيفية الرسم، فعادةً ما يجعل الطفل الثاني ينضم إليه أيضًا مما يزيد من حدة المنافسة التي تحدثت عنها سابقًا.



الخطأ الثاني الذي يرتكبه الآباء هو أنهم يجعلون المنافسة أكثر حدة عن طريق استخدام المقارنات اللفظية، "ألا يمكنك أن تكون لطيفًا مثل أخيك؟"



بعض الآباء والأمهات يفعلون ما هو أسوأ من خلال معاملة طفل أفضل من الآخر إما لأنه هو الطفل المفضل أو لأنه هو الأصغر الذي يستحق المزيد من الاهتمام.



لن يحصل الطفل الآخر أبدًا على فكرة أن الأطفال الصغار يحتاجون إلى مزيد من الاهتمام وسيجد فقط شخصًا آخر يأخذ الاهتمام الذي اعتاد الحصول عليه وسيزيد هذا من الغيرة.



أن الآباء الذين يستمرون في مدح طفل واحد أمام الآخر يجعلون الطفل الآخر غير مهم مقارنة بشقيقه مما يؤدي إلى الغيرة المفرطة.



• كيف تتعامل مع الأشقاء؟

الغيرة التي يشعر طفل في سنواته الأولى، تؤثر على الطريقة التي يتفاعل بها مع الآخرين لبقية حياته. إن الطفل الذي شعر دائمًا أن شقيقه كان مفضلًا عليه سيشعر بالغيرة جدًا من الآخرين الذين يتفاعل معهم في الحياة.



على سبيل المثال، قد يشعر هذا الشخص بالغيرة من أصدقائه إذا بدوا أكثر نجاحًا بعض الشيء أو قد يشعر بالغيرة من زملائه في العمل إذا شعر أن مديره يفضلهم عليه.



من أجل حل مشكلة الغيرة بين الأشقاء، ابحث عن مواهبهم، ثم اجعل كل واحد منهم يتفوق في مجال مختلف وفقًا لمواهبه.



لا تمدح أحدهما أمام الآخر ولا تجعله يشعر أنه منافس.



• الترتيب بين الاشقاء وشخصية الطفل

الطفل الاكبر: أول مولود هو الشخص الذي يتعلم كيفية تحمل المسؤولية في سن مبكرة لأنه عادة ما يطلب منه مساعدة والديه مع الأطفال حديثي الولادة. عادة ما يطور المولود الأول قدرات القيادة الجيدة ودور مقدم الرعاية. يشعر المولود الأول أيضًا بالتهديد من قِبل شقيقه المولود الجديد لأنه فقد جزءًا كبيرًا من الاهتمام الذي كان يتلقاه قبل وصول الطفل الجديد. من المألوف أن يشعر الأطفال بالغيرة من المولودون الأصغر سنًا حيث يشعروا بفقدان الحب أو الاهتمام



الطفل الأصغر: يتنافس أصغر طفل عادة مع المولود الأول على الاهتمام وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تكثيف التنافس بينهما. في بعض الأحيان يصبح الطفل الأصغر سنًا مجازفًا لأنه يتعلم كيفية القيام بأي شيء لجذب الانتباه حتى لو كان خطيرًا. قد يتعلم الطفل الأصغر أيضًا كيف يصبح متمردًا بسبب الإحباط الذي يختبره عادة عندما يفشل في فعل الأشياء التي يقوم بها الطفل الأكبر. عادة ما يصبح الطفل الأصغر سنًا طموحًا جدًا وقد يطور أهداف كبيرة حقًا قد تبدو غير واقعية للآخرين. يكون الطفل الصغير هذا الطموح للتغلب على مشاعر الدونية التي يشعر بها عندما يكون هو الأضعف في الأسرة. لاحظ أن كلمة الدونية هنا لا تشير إلى أي نوع من الاضطرابات، ولكنها مشاعر طبيعية للنقص الذي قد يصاب به الطفل عندما يجد نفسه محاطًا بأشقاء أقوى وأكبر. قد يعتمد أصغر طفل أيضًا اعتمادًا كبيرًا على الأسرة، وهذا قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات بما في ذلك الافتقار إلى الشجاعة والخوف من مواجهة الحياة ويصبح معتمدا على الآخرين.



الطفل الأوسط: يعاني الطفل الأوسط أكثر من غيره لأنه هو الذي يحصل على أقل قدر من الاهتمام. يجد نفسه عالقًا بين الأصغر سنا الذي يحصل على أكبر قدر من الاهتمام والأكبر سنا الذي يتحمل معظم المسؤولية. لهذا السبب يتعلم الطفل الأوسط عادة كيف يصبح دبلوماسيًا وهادئًا. يصبح دوره عادة صانع السلام الذي يحافظ على السلام بين الأصغر والاكبر.



