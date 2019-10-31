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عاجل.. "السيسي" يتفقد مصنع النصر للكيماويات الوسيطة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:51 ص
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصنع النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

حيث يستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن مصنع النصر للكيماويات الوسيطة.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.
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الكلمات المفتاحية

شركة النصر للكيماويات السيسي

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