عاجل.. "السيسي" يتفقد مصنع النصر للكيماويات الوسيطة



حيث يستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن مصنع النصر للكيماويات الوسيطة.

يذكر أن شركة النصر للكيماويات أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.