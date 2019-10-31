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مفاجأة مدوية.. الزمالك يفتح الباب أمام عودة كهربا من جديد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:53 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك ، على التأكيد أن أبواب ميت عقبة مفتوحة أمام محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق، والذي يتواجد حاليا في ديبورتيفو أفيس البرتغالي إذا أراد العودة مرة أخرى للقلعة البيضاء.
  
وقال أمير مرتضى في تصريحات تليفزيونية:" كهربا لاعب مهم والزمالك في احتياج له والباب مفتوح مرة أخرى أمامه إذا أراد العودة للفريق".
 
وتابع المشرف العام على الكرة، أن الزمالك رفض عرضاً لشراء محمود علاء مدافع الفريق قبل عدة شهور نظراً لأحتياج الفريق لخدماته خلال الفترة الحالية.
 
وأضاف أمير مرتضي ، ان الجهاز الفني يدرس في الوقت الحالي التعاقد مع لاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، سواء في مركز الوسط المدافع أو المهاجم.
 
وأشار أمير مرتضي ، إلى من ضمن أسباب الزمالك للتعاقد مع الصربي ميتشو هو إن النادي وضع خطة خلال موسم أن نعتمد على الناشئين والشباب للتقليل من شراء اللاعبين في ظل ارتفاع الأسعار.

ورحل كهربا عن الزمالك في نهاية الموسم الماضي وانضم لصفوف ديسبورتيفو أفيش البرتغالي دون موافقة القلعة البيضاء.


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الكلمات المفتاحية

كهربا أمير مرتضى منصور أخبار الزمالك

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