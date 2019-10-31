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مجموعات مسلحة أفغانية مدعومة من "CIA" وراء جرائم حرب واستهداف مدنيين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:05 ص
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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زعمت المجموعة الدولية هيومن رايتس ووتش (HRW)، في تقرير جديد، أن مجموعات الضرب الأفغاني، المدعومة من وكالة الاستخبارات المركزية "CIA"، أن عمليات إعدام اُرتكبت بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات الجسيمة دون محاسبة"، حسبما ذكر تقارير "بي بي سي".

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، هؤلاء المسلحون مسؤولون عن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والهجمات على العاملين في المجال الطبي، وحالات الاختفاء، وغيرها من الانتهاكات بين العام 2017 ومنتصف 2019؛ نحو 14 حالة فردية في المجموع.

وحسب شبكة الشبكة الإخبارية، أُثيرت هذه المزاعم في مقابلات مع عشرات من السكان المحليين، وشهود على الغارات ومنظمات مراقبة الأفغان.

وكما يشير التقرير، فقد ارتفع عدد القتلى بين المدنيين نتيجة غارات هذه الجماعات بشكل كبير على مدار العامين الماضيين.

وقال التقرير: "إنهم يوضحون نمطًا أكبر من الانتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب - بعضها يصل إلى حد جرائم الحرب - ويمتد إلى جميع المقاطعات في أفغانستان حيث تعمل هذه القوات شبه العسكرية دون عقاب".

ويُقال إن هذه الجماعات المسلحة الموالية للحكومة هاجمت العاملين في المجال الطبي الذين زُعم أنهم عالجوا المسلحين وأعدموهم دون محاكمة.

كما تزعم هيومن رايتس ووتش، أن فرق الضرب هذه "يبدو أنها استهدفت المدنيين بشكل غير قانوني بسبب الهوية الخاطئة أو سوء الاستخبارات أو التنافس السياسي في المنطقة".

ويدعي التقرير، أن وكالة الاستخبارات المركزية، التي تدير عملياتها في أفغانستان منذ العام 2001، قامت بتكوين وتدريب ما وصفه أحد الدبلوماسيين بأنه "فرق الموت" لمواجهة المتشددين.

كما تدعي هيئة الرقابة، فقد أُذن لها بالقيام بضربات جوية بدون قوات أمريكية، مما أدى إلى وقوع المزيد من الهجمات على المباني المدنية.

وقد حث النشطاء، الحكومة الأفغانية على التحقيق في مجموعات الإضراب شبه العسكرية وحلها، وتعويض المدنيين. لم تعلق سلطات البلد على هذه المزاعم بعد.

في وقت سابق من هذا العام، نشرت الأمم المتحدة تقريرًا يقول، إن هناك المزيد من الضحايا المدنيين، التي ارتكبتها الجماعات الموالية للحكومة من قبل المتشددين في الربع الأول من عام 2019.

سلطت الأمم المتحدة الضوء على هذه "القوات العسكرية الدولية" وأعربت عن قلقها من أنها "تبدو وكأنها تتصرف دون عقاب، خارج سلسلة القيادة الحكومية". قبل تقرير الأمم المتحدة، نشرت اتهامات مماثلة في صحيفة "نيويورك تايمز".

وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم 29 اكتوبر، أن أفغانستان أكثر أمانًا من مدينة شيكاغو.

وقال ترامب، في اجتماع للجمعية الدولية لقادة الشرطة، اليوم الثلاثاء إن شيكاغو أخطر من أفغانستان التي تخوض الولايات المتحدة حرباً فيها منذ 18 عامًا.

وأشار ترامب، إلى أن معدل الجريمة المرتفع في ثالث أكثر مدينة أمريكية سكانًا، مضيفًا "هذا محرج لنا. الناس في جميع أنحاء العالم يتحدثون عن شيكاغو. أفغانستان مكان آمن بالمقارنة معها. هذا صحيح".

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الكلمات المفتاحية

كابول سي اي ايه حقوق الانسان الجماعات المسلحة افغانستان

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