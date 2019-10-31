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ترامب ينشر صورة قاتل أبو بكر البغدادي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:40 ص
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البغدادي
البغدادي
وكالات
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كشف  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن اسم قاتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، في قرية باريشا شمالي سوريا.

 ترامب يكشف عن اسم

اسم قاتل البغدادي

ونشر ترامب، صورة، وهو يقلد الكلب "كونان" الذي ساهم في القضاء على زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي، وساما.

 

وظهر ترامب في الصورة، وهو يقدم ميدالية إلى الكلب كونان، كلب الجيش الأمريكي الذي طارد البغدادي في لحظاته الأخيرة قبل أن يفجر سترته الناسفة، واصفا هذا الكلب بأنه "بطل أمريكي".

 

وكتب ترامب تغريدة، عبر حسابه على موقع تويتر: "شكرا ديلي واير. إعادة إبداع لطيف للغاية، لكن النسخة الحية من كونان ستغادر الشرق الأوسط إلى البيت الأبيض في وقت ما الأسبوع المقبل!".

 

المهمة العظيمة

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الكلب بـ"الرائع والموهوب"، ونشر صورة له، معلنا أن السرية رفعت عن صورة الكلب الذي شارك في "المهمة العظيمة" المتمثلة في ملاحقة البغدادي وقتله، مضيفا أن اسمه لا يزال طي الكتمان.

 

وشارك الكلب، الذي ينتمي إلى فصيلة الـ"مالوينو"، القوات الأمريكية الخاصة يوم السبت الماضي، في الهجوم على مخبأ البغدادي في محافظة إدلب بسوريا، وأصيب خلال العملية بجروح طفيفة، لكنه عاد إلى مزاولة عمله بعد تعافيه.

 

عملية استهدفت البغدادي

ذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤول كبير في وزارة الدفاع (البنتاغون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي يوم السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

 

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

 

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