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بيكيه يفجر قنبلة عن كواليس عرض لاعبي البارسا على رئيس برشلونة إعادة نيمار

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشف عن كواليس جديدة لأول مرة عن انتقال نيمار جونيور إلى باريس سان جيرمان، وتحرك لاعبي البارسا لإعادته بالميركاتو الصيفي الماضي.

 

وقال بيكيه في تصريحات حصرية لإذاعة ‘‘كادينا سير‘‘ الإسبانية: ‘‘عودة نيمار إلى برشلونة؟ في كرة القدم، يمكن أن يحدث كل شيء، لقد أخبرناه بالفعل عندما ذهب إلى باريس سان جيرمان، أنه سيذهب إلى سجن ذهبي‘‘.

 

وأضاف: ‘‘الباب مفتوح أمام عودة نيمار، ما يقال بأنه يريد العودة إلى برشلونة صحيحًا‘‘.

 

وبسؤاله، هل كان اللاعبين على استعداد للتضحية المادية لعودة نيمار؟، أعترف بيكيه: ‘‘لقد طلبنا من بارتوميو إعادة النظر في عقودنا وأننا موافقين على تأجيل الحصول على رواتبنا حتى السنة الثانية أو الثالثة لتجنب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، لتسهيل عملية التعاقد مع نيمار وإعادته إلى الكامب نو، كنا نبحث عن صيغة مناسبة، وقال النادي أن هذا يبدو جيدًا‘‘.

 

تجدر الإشارة أن مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان في الصيف انتهت باستمرار نيمار في ملعب حديقة الأمراء وعدم عودته للكامب نو.

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