للمرة للثانية في هذا الأسبوع.. زلزال قوي يضرب الفلبين
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،
أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب جنوب الفلبين.
وقد أفاد جيولوجيون ، اليوم الخميس، بأن الزلزال هو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة هذا الأسبوع.
وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب
الزلزال جزيرة مينداناو، ، في نفس المنطقة حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن
ستة أشخاص الثلاثاء.
وكانت الهيئة الجيولوجية الأمريكية قد ذكرت
في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي،
وفق ما ذكرت "فرانس برس".
ووفقًا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية،
ضرب الزلزال جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر.
في البداية، قد ذكرت الهيئة الأمريكية،
أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، وقد استبعدت أي تهديد بحدوث تسونامي، وفق ما نقلت
"فرانس برس".