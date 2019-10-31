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عاجل.. عشرات القتلى والجرحى جراء حريق شب بقطار في باكستان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:49 ص
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حريق قطار
حريق قطار
وكالات
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أفادت محطة جيو التلفزيونية عن المتحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، بمقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة أكثر من 30 جراء حريق شب بقطار متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.

 

وأعلن متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، اليوم الخميس، أن الحريق سببه انفجار أسطوانة غاز كانت تستخدم للطبخ، وإن الحريق شمل ثلاث عربات​​​.

 

 وكشف متحدث باسم السكك الحديدية الباكستانية، أن القطار كان متجه من مدينة كراتشي في باكستان إلى مدينة روالبندي.


وفي سياق آخر، أعلنت السلطات في باكستان، أنه لا تزال خدمات الإنترنت معطلة في جميع أنحاء البلاد منذ يوم أمس الثلاثاء، بسبب خلل تقني في الكابلات البحرية الدولية التي تربط البلاد بالعالم الخارجي، حيث واجه المستخدمون في جميع أنحاء البلاد سرعات منخفضة.

 

قالت شركة اتصالات باكستان المحدودة (PTCL) في تغريدة خلال الاعتذار عن أي إزعاج: "نأسف لإبلاغكم بأنه نظرًا لوجود خطأ في الكبل البحري الدولي، تتأثر خدمات الإنترنت في جميع أنحاء باكستان. تعمل فرقنا الفنية على استعادة خدمات الإنترنت بالكامل، ونشكركم على التحلي بالصبر".

 

تعمل شركة اتصالات باكستان المحدودة PTCL إلى جانب المنظمات الدولية للتأكد من الموقع الذي نشأ فيه الخطأ.

 

ووفقًا لموقع أخبار ProPakistani، أصبح اثنين من الكابلات البحرية IMEWE و SEAMEWE 4، التي تحمل ما يقرب من 50 ٪ من حركة المرور على الإنترنت في باكستان، خارج الخدمة بسبب خطأ.


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