ريتشل ويز تجسد أسطورة السينما الأمريكية "إليزابيث تايلور" في فيلم جديد

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فيرتي كشفت في تقرير لها أن الفيلم، ستدور أحداثه عن العلاقات العاطفية والحياة الخاصة للنجمة إليزابيث تايلور، التي سبق لها الزواج من سبعة رجال، وحصد ثلاث جوائز أوسكار خلال مسيرتها الفنية الحافلة.



وقالت الصحيفة البريطانية أن اسم الفيلم حتى الآن A Special Relationship، غير أنه من المتوقع تغييره في المستقبل حسب مجريات التصوير وإذا ما جد جديد على تعديلات النصف الخاص بالفيلم.



وستتم عملية سرد السيناريو الخاص بالفيلم، عن طريق مجموعة من اللقاءات الصحفية للأشخاص المقربين من حياة تايلور، للحديث عنها وعن ما عاشوه بجانبها من أحداث ومشاعر ومواقف حياتية مميزة.



كما سيسلط الفيلم الضوء على علاقة إليزابيث تايلور بالمقربين منها في حياتها وابرزهم مدير اعمالها "روجر وول"، الذي عرف بكونه رجل ذو ميول جنسية مغايرة من جنوب الولايات المتحدة، كما سيتحدث عن علاقتها المقربة بملك البوب الراحل مايكل جاكسون.



وإنطلقت المسيرة الفنية الحافلة للنجمة إليزابيث تايلور، في عام 1942 بظهورها في فيلم بعنوان There's One Born Every Minuteوالذي جسدت به شخصية باسم "جلوريا توين".



وفي عام 1944، قدمت إليزابيث للسينما ثلاث أفلام جديدة، كانت بعنوان jane eyre والذي جسدت به شخصية باسم "هيلين برنز"، وفيلم The White Cliffs of Dover الذي جسدت به شخصية "بيستي كيني وكانت في سن العاشرة في ذلك الوقت، وفيلم National Velvet الذي جسدت به شخصية باسم "فيلفيت براون".



وفي عام 1949، قدمت إليزابيث مجموعة من الأفلام المميزة التي دعمت بها مكانتها في هوليوود، كان أولها فيلم بعنوان Little Women الذي جسدت به شخصية باسم "آمي مارش"، وفيلم بعنوان Conspirator الذي جسدت به شخصية باسم "ميليندا جريتون".



وكان عام 1951، ألعام الذي قدمت به إليزابيث للسينما أربعة أفلام للمرة الأولى من العام نفسه، وكان أولها فيلم Father's Little Dividend الذي جسدت به شخصية باسم "كاي دنستان"، وفيلم A Place in the Sun الذي جسدت به شخصية باسم "أنجيلا فيكرز"، وفيلم Quo Vadis، الذي جسدت به شخصية باسم "كريستينا بريسونر"، وفيلم Callaway Went Thataway.



وفي عامي 1952 و1953، قدمت إليزابيث تايلور فيلمين مميزين بعنوان Love Is Better Than Ever جسدت به شخصية باسم "أنيستازيا ستاسي"، وفيلم the girl who had everythig، وجسدت به شخصية باسم "جين لاتمير".



وكانت عام 1954 إنطلاقة استثنائية لمسيرة إليزابيث تايلور وضعتها ضمن نجمات هوليوود الكبار في هذا الوقت، حيث قدمت للسينما أربعة أفلام مميزة هي فيلم rhapsody الذي جسدت به شخصية باسم "لويز ديورانت"، وفيلم Elephant Walk الذي جسدت به شخصية باسم "روث ويلي"، وفيلم Beau Brummell الذي جسدت به شخصية باسم "ليدي باتريشا بيلهام"، وفيلم The Last Time I Saw Paris الذي جسدت به شخصية باسم "هيلين إلسويرث".







