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للمرة للثانية في هذا الأسبوع.. زلزال قوي يضرب الفلبين

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 08:10 ص
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زلزال قوي
زلزال قوي
وكالات
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 6,5 درجات ضرب جنوب الفلبين.


وقد أفاد جيولوجيون ، اليوم الخميس، بأن الزلزال هو ثاني زلزال قوي يصيب المنطقة هذا الأسبوع.

 

وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال جزيرة مينداناو، ، في نفس المنطقة حيث أدت هزة قوية إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص الثلاثاء.

 

وكانت الهيئة الجيولوجية الأمريكية قد ذكرت في البداية أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، إلا أنها استبعدت وجود تهديد بحصول تسونامي، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

 

 وتقع الفلبين على "حزام النار" المعرض لنشاطات زلزالية قوية في المحيط الهادئ، الذي يمتد من اليابان، مرورا بجنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

 وقد أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 6,6 درجات بجزيرة مينداناو، وتوقعات بوقوع أضرار.

 

ووفقًا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب الزلزال جزيرة مينداناو في نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بداية الشهر.

 

في البداية، قد ذكرت الهيئة الأمريكية، أن قوة الزلزال بلغت 6,8 درجات، وقد استبعدت أي تهديد بحدوث تسونامي، وفق ما نقلت "فرانس برس".

 

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