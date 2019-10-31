تعرف على محافظات المرحلة الثانية في مبادرة "سرطان الثدي"



وأضاف "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن المرحلة الثانية من المبادرة سوف تنطلق يوم السبت المقبل، ولكن العمل في محافظات المرحلة الأولى مازال مستمرا، داعيا السيدات في هذه المحافظات للتوجه إلى مراكز الفحص لعمل الفحوصات اللازمة في المبادرة.



وتابع مستشار وزيرة الصحة، أن محافظات المرحلة الأولى تضم: مطروح، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، القليوبية، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، وأسيوط، أما محافظات المرحلة الثانية التي ستبدأ في العمل السبت المقبل، فهي: كفر الشيخ، شمال سيناء، سوهاج، بني سويف، المنوفية، القاهرة، السويس، البحر الأحمر، الأقصر، الإسماعيلية، وأسوان.





قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تكون مبادرة وتنتهي ولكنها برنامج دائم، وسيتم فحص السيدات كل عام لكي نصل للكشف المبكر بشكل حقيقي.