ريهام عبد الغفور تُحاضر عن التمثيل أمام شباب في بداية طريقهم الفنية

صورة قبل المحاضرة



ونشرت ريهام عبد الغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة وهي تستعد للمحاضرة.



ريهام عبد الغفور تروي عن شعورها في أول محاضرة لها

وعلقت "عبد الغفور" قائلة: "إمبارح وأنا بستعد لحوار مع شباب في بداية مشواره الفني وحكتلهم عن تجربتي الشخصية في مجال التمثيل، أول مره أعمل شبه محاضره عن التمثيل بس كان كلام من القلب مفيهوش اي تنظير وأتمني أكون كنت مفيدة ولو شويه صغيرين، خير الناس أنفعهم للناس".



تفاعل الجمهور مع المنشور



وتفاعل الجمهور المتابع للفنانة ريهام عبد الغفور، مع المنشور الخاص بها، معبرين عن حبهم لها، ومتمنين لها المزيد من النجاح والتألق.



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور، مسلسل زي الشمس والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحققت شخصية "فريدة" التي جسدتها نجاح ولغز كبير حتى الحلقة الآخيرة، كما حقق العمل نسبة مشاهدة كبيرة، والذي اعتبره الجمهور من أفضل مسلسلات الموسم الرمضاني.



أبطال عمل مسلسل زي الشمس



مسلسل زي الشمس بطولة دينا الشربيني، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، أحمد داوود، عمر السعيد، تأليف مريم نعوم، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، وسامح عبد العزيز.



قامت الفنانة ريهام عبد الغفور، بتجربة جديدة عليها وهي محاضرة عن التمثيل أمام شباب في بداية طريقهم الفني، وذلك في إحدى الورش التي تقوم بها ستوديوهات التمثيل.