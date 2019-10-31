Advertisements
Advertisements
Advertisements

اليوم.. الأهلي يطير إلي الإمارات لبدء المعسكر الخارجي

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 07:21 ص
Advertisements
فريق الأهلي
فريق الأهلي
السيد علي
Advertisements
يسافر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لبدء المعسكر الخارجي الخاص بالفريق الأحمر، والمقرر إنطلاقه غداً.

ومن المتفق عليه إستمرار المعسكر لمدة ستة أيام، وإقامة مباراة، مع فريق العروبة الإماراتي ويسعي مسؤولوا الفريق الأول، لإيجاد ودية أخري خلال الساعات القليلة القادمة.

ويستعد المارد الأحمر بقيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، إلي مواجهات بطولة الدوري وكأس مصر، والبطولة الإفريقية، وإعداد الفريق بدنياً ونفسياً وفنياً، قبل العودة للمنافسات المتوقفة حالياً.

ويشهد الدوري المحلي فترة توقف لارتباطات المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة والمقرر إقامتها بالكاميرون في 2021، كما يرتبط المنتخب الأولمبي بتصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمقامة بمصر في أول نوفمبر المقبل، والتي تؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.
 
وبتواجد في المعسكر لاعبي الاهلي الدوليين وهم: "أحمد فتحي ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمود وحيد ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات، ومن المقرر إلتحاقهم بالمنتخب الأول عقب انتهاء المعسكر الخارجي للأهلي.
 
وكان قد إعتذر فريق بني ياس عن مواجهة الأهلي ودياً، بسبب إرتباطه بمواجهات الدوري الإماراتي، ليكتفي الأهلي بمواجهة العروبة.

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد سبقا البعثة أمس الأربعاء للترتيب لملاعب التدريب وحجز الفندق وغيرها من الأمور المتعلقة بالمعسكر، كما يكثف الثنائي جهوده للإتفاق مع أحد فرق الدوري الإماراتي لإقامة ودية ثانية عقب ودية العروبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كرة القدم كرة القدك فريق الأهلي طفل إماراتي المعسكر الخارجي الليلة الكرة احمد فتحي

أخبار تهمك

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

مهلة أخيرة من وزارة التموين لفئة من المواطنين (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 13 ساعة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس ريال مدريد يصدم زيدان

منذ أقل من ساعتين

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

موعد وصول المحترفين وأماكن تدريب المنتخب في معسكر أكتوبر

برنامج خاص لـ10 لاعبين في الأهلي استعدادا للزمالك

غدًا.. الأهلي يواجه الإعلاميين وديا

الأهلي: لا وديات قبل المعسكر الخارجي

الأهلي يواجه العروبة في معسكر الإمارات بعد اعتذار بني ياس

أخبار الأهلي اليوم الاثنين 28-10-2019.. صفقة كبرى على أعتاب المارد الأحمر والإطاحة بالنجم "الهداف"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status