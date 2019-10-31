الصحة: فحص 2 مليون و130 ألف سيدة ضمن مبادرة "سرطان الثدي"



وأضاف "صلاح الدين"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه أحمد سمير، أن هذه المبادرة مثل باقي المبادرات التي يطلقها السيسي، وهي مجانية تماما حتى العلاج نفسه، رغم أن هذا الأمر مكلف جدًا.



وتابع مستشار وزيرة الصحة، أنه تم فحلص 2 مليون و130 ألف سيدة في المرحلة الأولى للمبادرة، مشددًا على أن الحملة تستهدف كل سيدات مصر.



ولفت إلى أن المبادرة تعتمد في البداية على قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يوجد بها أسماء كل المصريين الذين تخطوا سن الـ18 سنة وأعمارهم.



وأشار إلى أن السيدة عليها معرفة أماكن الفحص من خلال وسيلتين، الأولى هي الموقع الإلكتروني لمبادرة 100 مليون صحة، والثانية هي الخط الساخن 15335.





قال أيسم صلاح الدين، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي الهدف منها دعم صحة المرأة المصرية بشكل كامل، ولذلك تهتم بالضغط والسكر والسمنة، إلى جانب سرطان الثدي.