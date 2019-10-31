HD أونلاين AlHilal Saudi مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والفتح الآن KSA

يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مشاهدة مباراة الهلال والفتح, وسيشهد مباراة سهلة نسبيا للزعيم أمام فارس الأحساء في الدوري السعودي ، في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان وذلك في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.





الخسارة الأخيرة للهلال أمام النصر في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أزعجت الجماهير الهلالية التي كانت على بعد خطوة من تحقيق الفوز إلا أن عبد الرازق حمد الله كان له رأي آخر وسجل ثنائية فريقه ليعود في النتيجة ويقلب الطاولة على الزعيم الذي توقف عند النقطة 19 ولكنه يحتفظ بصدارة المسابقة حتى الآن.





ربما جاءت الهزيمة في ديربي الرياض أمام النصر بعد أيام قليلة من التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة أمام السد القطري بنتيجة 4-2 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الآسيوية، مستفيدا من فوزه ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا ناريا مع نظيره أوراو ريد ديموندز الياباني.





توقيت مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان





ويواجه فريق الهلال ضد الفتح في تمام الساعة 19:50 مساء بتوقيت سوريا ، 18:50 مساء بتوقيت ليبيا وفلسطين والأردن ، 19:50 مساء بتوقيت البحرين ، الساعة 16:50 مساء بتوقيت الرباط ، الساعة 20:50 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الساعة 20:50 مساء بتوقيت سلطنة عمان، الساعة 18:50 مساء بتوقيت الأردن، الساعة 19:50 مساء بتوقيت الكويت ، 19:50 مساء بتوقيت جزر القمر، 19:50 مساء بتوقيت العراق ، الساعة 19:50 مساء بتوقيت صنعاء، الساعة 19:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم





ويلتقي الهلال ضد الفتح عبر القناة الرياضية السعودية المنقولة عبر القمر الصناعي نايل سات وتحديدا قناة KSA Sport HD 2، وفي وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من المحللين المميزين ومن بينهم المصري أحمد عفيفي الذي انضم إلى القنوات الرياضية السعودية منذ انطلاق الموسم الجاري.





التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح:





في حارس المرمى: عبد الله المعيوف





في خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - جانج هيون سون - محمد البريك





في خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري





في خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.





ويعاني نادي الفتح السعودي هذا الموسم على مستوى النتائج فهو يقبع في المركز قبل الأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط ، حيث جاءت الخسارة في الجولة الماضية أمام الفيحاء لتكون الهزيمة السادسة له في دوري الأمير محمد بن سلمان.





التشكيل المتوقع للفتح أمام الهلال:





في حراسة المرمى: مكسيم كوفال





في خط الدفاع: توفيق بوحيميد - علي العجمي - أندريه بينتو - ماتياس أجيريجاراي





في خط الوسط: محمد الفهيد - مروان سعدان - ميشال جانوتا





في خط الهجوم: جوستاف ويكهايم - علي الزقعان - ميتشيل تي فيردي.



