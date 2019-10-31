Advertisements
Advertisements
Advertisements

HD أونلاين AlHilal Saudi مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KORA كورة لايف II7SRY رابط ماتش الهلال والفتح الآن KSA

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يستقبل ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية مشاهدة مباراة الهلال والفتح, وسيشهد مباراة سهلة نسبيا للزعيم أمام فارس الأحساء في الدوري السعودي ،  في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان وذلك في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

الخسارة الأخيرة للهلال أمام النصر في الجولة الماضية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين أزعجت الجماهير الهلالية التي كانت على بعد خطوة من تحقيق الفوز إلا أن عبد الرازق حمد الله كان له رأي آخر وسجل ثنائية فريقه ليعود في النتيجة ويقلب الطاولة على الزعيم الذي توقف عند النقطة 19 ولكنه يحتفظ بصدارة المسابقة حتى الآن.

ربما جاءت الهزيمة في ديربي الرياض أمام النصر بعد أيام قليلة من التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، رغم الخسارة أمام السد القطري بنتيجة 4-2 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة الآسيوية، مستفيدا من فوزه ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضرب موعدا ناريا مع نظيره أوراو ريد ديموندز الياباني.

توقيت مباراة الهلال والفتح اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان

ويواجه فريق الهلال ضد الفتح في تمام الساعة 19:50 مساء بتوقيت سوريا ، 18:50 مساء بتوقيت ليبيا وفلسطين والأردن ، 19:50 مساء بتوقيت البحرين ، الساعة 16:50 مساء بتوقيت الرباط ، الساعة 20:50 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الساعة 20:50 مساء بتوقيت سلطنة عمان، الساعة 18:50 مساء بتوقيت الأردن، الساعة 19:50 مساء بتوقيت الكويت ، 19:50 مساء بتوقيت جزر القمر، 19:50 مساء بتوقيت العراق ، الساعة 19:50 مساء بتوقيت صنعاء، الساعة 19:50 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح اليوم

ويلتقي الهلال ضد الفتح عبر القناة الرياضية السعودية المنقولة عبر القمر الصناعي نايل سات وتحديدا قناة KSA Sport HD 2، وفي وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من المحللين المميزين ومن بينهم المصري أحمد عفيفي الذي انضم إلى القنوات الرياضية السعودية منذ انطلاق الموسم الجاري.

التشكيل المتوقع للهلال أمام الفتح:

في حارس المرمى: عبد الله المعيوف

في خط الدفاع: ياسر الشهراني - عبد الله الحافظ - جانج هيون سون - محمد البريك

في خط الوسط: محمد كنو - سلمان الفرج - جوستافو كويلار - كارلوس إدواردو - سالم الدوسري

في خط الهجوم: بافيتمبي جوميز.

ويعاني نادي الفتح السعودي هذا الموسم على مستوى النتائج فهو يقبع في المركز قبل الأخير من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 4 نقاط ، حيث جاءت الخسارة في الجولة الماضية أمام الفيحاء لتكون الهزيمة السادسة له في دوري الأمير محمد بن سلمان.

التشكيل المتوقع للفتح أمام الهلال:

في حراسة المرمى: مكسيم كوفال

في خط الدفاع: توفيق بوحيميد - علي العجمي - أندريه بينتو - ماتياس أجيريجاراي

في خط الوسط: محمد الفهيد - مروان سعدان - ميشال جانوتا

في خط الهجوم: جوستاف ويكهايم - علي الزقعان - ميتشيل تي فيردي.

Advertisements

أخبار تهمك

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

الآن

الأهلي يستقر على صفقة من العيار الثقيل في يناير

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح وماني يثيران أزمة جديدة داخل ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

منذ حوالي 7 ساعات

« يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن NOW جولMO SALAH

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - صدمة لعشاق محمد صلاح قبل ساعات من مواجهة آرسنال

منذ حوالي 13 ساعة

رابط يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وليغانيس بث مباشر KORA LIVE يلا شووت I7SRY رابط ماتش ريال مدريد NOW

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس ريال مدريد يصدم زيدان

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وليجانيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريدزNOW

منذ حوالي 9 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول ضد أرسنال بث مباشر «قناة مفتوحة» الآن عبر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

منذ حوالي 10 ساعة

مهلة أخيرة من وزارة التموين لفئة من المواطنين (تعرف عليها)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

«يلا شووت» NOW LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر EFL Cup كورة جول ONLINE رابط ماتش ليفربول هدف صلاح LIVE

منذ حوالي 10 ساعة

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

منذ يوم

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:30 ص

نتيجة مباراة ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول ضد أرسنال (فيديو)

06:45 م

تقييم المحمدي وتريزيجه في الديربي أمام ولفرهامبتون

12:16 ص

أهداف مباراة ليفربول وأرسنال في بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (فيديو)

06:30 م

ضربات جزاء مباراة ليفربول ضد أرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية

06:46 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status