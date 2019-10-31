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تأجيل طرح الموسم الرابع من مسلسل "سترينجر ثينجز" لـ 2021

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:40 ص
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سترينجر ثينجز
سترينجر ثينجز
فرح احمد
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على عكس رغبة عشاق المسلسل، ترددت أنباء قوية عن تأجيل طرح الموسم الرابع المنتظر من مسلسل STRANGER THINGS.

وذلك وفقًا لإذاعة "كابيتل اف ام"، التي قالت على موقعها الاكتروني، أن المسلسل سيطرح في ٢٠٢١ بشرط أن تنتهي عملية تصوير المسلسل سريعا دون تأجيل.

وبدأت شركة الإنتاج الأمريكية نيتفليكس تصوير مشاهد الجزء الرابع من المسلسل الناجح Stranger Things، بمشاركة جميع أبطاله، بعد أن أصبح الموسم الثالث منه الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة الإلكترونية لنيتفليكس.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن تكهنات عشاق المسلسل قد بدأت فيما يخص ما ستكشف عنه أحداث الموسم الرابع المرتقب منه، وخاصة مصير شخصية الشرطي "جيم هوبر"، التي يجسدها النجم ديفيد هاربر.


وقالت الصحيفة أن متابعي المسلسل الروس، توقعوا أن الشخص الأمريكي الذي اختتمت الحلقة الأخيرة من الموسم الثالث بذكره، وكان محتجزا في السجون الروسية، هو نفسه شخصية "هوبر" التي أعتقد أنها قتلت في نهاية الأحداث.

وحقق الموسم الثالث من مسلسل Stranger Things نجاحا كبيرا، بعد أن أصبح المسلسل الأكثر مشاهدة على منصة البث الرقمي الشهيرة نيتفليكس منذ تأسيسها.
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