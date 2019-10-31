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«NOWكورة لايف» مشاهدة مباراة الهلال ضد الفتح بث مباشر alhilal vs al fat7 live كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول AlHil

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:38 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر بتاريخ 31-10-2019 الدوري السعودي، يستعد فريق الهلال لمواجهة فريق الفتح في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع ال9 من بطولة الدوري السعودي، والتي من المقرر لها أن تقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله جلوي الرياضية، ويدخل فريق الهلال مباراته تحت قيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو الذي يأمل أن يعود فريقه مرة أخرى إلى سجل الانتصارات التي بدأها منذ بداية هذا الموسم والتي جعلته يحتل عرش جدول الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، حصدها من خلال مشاركته في 8 مباريات محققاً الفوز خلال 6 مباريات وتعادل خلال مباراة وخسر في مثلها، أما عن فريق الفتح الذي يسعى أن يحصد نقاط جديدة تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب حيث يأتي الفريق في المركز السادس برصيد 15 نقطة حصدها من خلال فوزه في 4 مباريات وتعادل خلال مباراتين وتعرض للخسارة خلال مباراة واحدة فقط، ويأمل فريق الهلال أن يحقق الفوز وان يعوض الخسارة التي تلقاها أمام فريق النصر والتي انتهت بهدفين مقابل هدف خلال الجولة الماضية من البطولة من بطولة الدوري السعودي، فيما يسعى لاعبي الفتح أيضاً أن يستغل عامل الأرض والجمهور لكي يحقق نتيجة إيجابية تسعد جماهيره التي استاءت كثيراً من نتيجة مباراته أمام فريق التعاون والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

البطولة : الدوري السعودي (الأسبوع 9).
القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 2 .
الملعب : ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية .
المعلق : بلال علام .

موعد المباراة :
في تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا .

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