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«KSA كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
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بوابة الفجر
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الهلال والفتح بث مباشر ، وذلك في خلال منافسات الأسبوع التاسع من دورى الملك محمد بن سلمان  ، حيث يستضيف ستاد الأمير عبدالله بن جلوى بمديمة الأحساء ضيف ثقيل اليوم علي ارضه ووسط ميدانه ، حيث يستضيف متصدر الدورى برصيد 19 نقطة من ثمان مباريات ، نجح في الفوز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد ، وتلقي الهزيمة في الأسبوع الماضي في مفاجأة للجماهير أمام فريق النصر بهدفين مقابل هدف وحيد ، لذلك سيسعي الزعيم الي تعويض الخسارة الماضية ومصالحة جماهيره العريضة ، خصوصا أن الفريق يمر بمعنويات عالية بعد الوصول الي نهائى دورى أبطال اسيا الموسم الحالي بعدما تغلب علي فريق السد القطرى بنتيجة 6 / 5 .

مباراة الهلال والفتح بث مباشر
يقام اللقاء اليوم بين فريقي الهلال والفتح بث مباشر وذلك في يوم الخميس الموافق 31 – 10 – 2019 ، وذلك علي ستاد الأمير عبدالله بن جلوي – الأحساء ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

وسوف نتابع معكم بنشر كل المعلومات المتعلقة بمباراة الهلال والفتح بث مباشر بدون تقطيع واضافة رابط البث المباشر وذلك قبل اللقاء بنصف ساعة ، واذا واجهتك أي مشكلة في رابط البث فكل ما عليك هو كتابة تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بتحديث الفيديو مباشرة .

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