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TV اونلاين كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر ksa sport رابط online كورة أتش دي تابع لايف الدوري السعوديHD

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 05:29 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت نيوز مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد اليوم الخميس 31-10-2019 الاسطورة للبث المباشر الاهلي السعودي يلا شوت الجديد بث مباشر الاهلي والاتحاد في الدوري السعودي، حيث يلتقي نادي الاهلي ضد الاتحاد بث مباشر بدون تقطيع ويبحث الكثير من متابعي الاهلي والاتحاد عن بث مباشر مباراة الاهلي والاتحاد اون لاين شاشة كاملة بدون إعلانات مزعجة وتردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والاتحاد قناة بي ان سبورت HD مجانا فضلا عن تشكيل الاهلي اليوم أمام الاتحاد.

يلا كورة مشاهدة مباراة الأهلي والإتحاد بث مباشر
يلا كورة مشاهدة مباراة قمة الدورى السعودى للمحترفين الأهلي والإتحاد ضمن مباريات الاسبوع السابع  بث مباشر اون لاين مشاهدة المباراة عبر اليوتيوب ويلا شوت حيث مباراة مهمه ضمن اقوى اندية جده وقمة ضمن افضل مباريات الكرة السعودية وينتظر عدد كبير من جماهير الكرة السعودية وايضا العربية مباراة اليوم بين الأهلي والإتحاد ومشاهدة المباراة غبر موقع كورة أون الأهلي Vs الإتحاد.


 
 

تاريخ اخر عشر مباريات بين الأهلي والإتحاد فى الدوري السعوي للمحترفين
دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين
2015/11/22
 الاتحاد 0 : 3 الأهلي
كأس ولي العهد السعودي للمحترفين
2015/12/31
 الاتحاد 0 : 1 الأهلي
دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين
2016/4/2
 الأهلي 4 : 2 الاتحاد
دوري جميل السعودي للمحترفين
2016/9/23
 الأهلي 1 : 1 الاتحاد
كأس ولي العهد السعودي للمحترفين
2016/12/27
 الاتحاد 3 : 2 الأهلي
دوري جميل السعودي للمحترفين
2017/2/3
 الاتحاد 1 : 4 الأهلي
الدوري السعودي للمحترفين
2017/10/21
 الأهلي 3 : 0 الاتحاد
الدوري السعودي للمحترفين
2018/2/4
 الاتحاد 0 : 0 الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
2018/11/25
 الاتحاد 1 : 3 الأهلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
3/1
 الأهلي 1 : 1 الاتحاد

مواعد مباراة الأهلي والإتحاد
الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية
الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر
 الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن
 الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا
الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد 
القنوات الناقلة : KSA Sports 1 HD    تعليق  : فعد العتيبي
القنوات الناقلة : KSA Sports HD+2  تعليق   :  عبدالله الحربي

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