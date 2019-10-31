عبدالحليم قنديل: تصرف كامل الوزير مع حادث "تذكرة القطار" مختلف



وأضاف "قنديل" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن وزير النقل زارهم وقدم لهم اعتذارا كاملا عما جرى، وقال لأسرة المتوفى أنهم بوسعهم رفع دعوى تعويض، مشيرا إلى أن هذا سلوك جديد بعيدا عن الاختفاء وتصدير روايات أخرى، لافتا إلى أن هذا توجه نتمنى أن يكون مستمرا.



وتابع الكاتب الصحفي، أن الوزير نفسه اعترف بوجود خطأ في الطريق الدائري الإقليمي، عند هبوط جزء منه بفعل الأمطار، ولم يقل إن هذا شائعات، وتم إصلاح الخطأ.



وشدد على أن هذا السلوك المختلف يعود إلى طبيعة المؤسسة العسكرية التي جاء منها وزير النقل.





قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لأسرة ضحية "تذكرة القطار" هو تعامل مختلف مع الأحداث، موضحا أن هذه الواقعة استخدمت للتشهير بمصر على نطاق واسع جدًا.