ريال مدريد يستهدف التعاقد مع جوهرة الأرجنتين

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد الإسبانى يسعي للتعاقد مع نجم منتخب الأرجنتين الشاب خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة وسيدخل المرينجي في صراع مع برشلونة للتعاقد مع اللاعب الشاب، لتدعيم الصفوف.





وقرر ريال مدريد الإسبانى الدخول في صراع التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الشاب ماتياس بالاسيوس لاعب نادي سان لورينزو الأرجنتيني، وفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية في تقرير لها اليوم، بعدما قام اللاعب صاحب ال 17 عام بلفت الأنظار خلال الفترة الماضية.





ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مغري لضم لاعب الأرجنتين





وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع 15,5 مليون جنيه إسترلينى لضم بالاسيوس قبل برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.





ويشارك ماتياس بالاسيوس حاليا مع المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، والتي تقام في البرازيل.



