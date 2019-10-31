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ميسي يهزم رونالدو في تحدي جديد

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:54 ص
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بوابة الفجر
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في ظل الصراع التاريخي بينهما، تمكن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من هزيمة غريمه التقليدي الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، في تحدي جديد بينهما.


وكان ليونيل ميسي قد تمكن من قيادة فريقه برشلونة مساء أمس الثلاثاء الموافق 29-10-2019 لفوز ساحق على بلد الوليد بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، حيث نجح ميسي في إحراز هدفين وصناعة مثلهما.


ووصل ميسي بهدفي أمس أمام بلد الوليد إلى هدفه رقم 608 مع الأندية محليًا، ليتفوق على غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز 606 هدفًا فقط على مستوى الأندية تاريخيًا، وأحرز ميسي أهدافه في 119 مباراة فقط في عدد مباريات أقل من التي خاضها رونالدو.


نتيجة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد
وافتتح لينجليت في النتيجة مبكرًا في الدقيقة الثانية من زمن المباراة، قبل أن يدرك كيكو أوليفاس التعادل للضيوف في الدقيقة الخامسة عشر من زمن المباراة.


وتقدم برشلونة في النتيجة مجددًا عبر نجمه التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 29 من زمن المباراة، وعزز ليونيل ميسي من تقدم البلوجرانا بهدفين في الدقيقتين 34، 75 من عمر المباراة، قبل أن يختتم المهاجم الأوروجواياني خماسية النادي الكتالوني في الدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليؤكد أحقيته بتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا".

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