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نجم بايرن ميونخ مهدد بالرحيل لهذا السبب

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:52 ص
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بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني للتضحيه بواحد من نجوم الفريق خلال الفترة القادمة لتعزيز مركز الدفاع في الفريق.

مارتينيز يقترب من الرحيل عن بايرن ميونخ
وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن نادي بايرن ميونخ ينوي بيع الإسباني خافي مارتينيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


صفقة تبادليه مع أتلتيك بلباو
وأكدت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ ينوي الدخول في صفقة تبادلية مع نادي أتلتيك بلباو في يناير لتدعيم مركز دفاع الفريق.


وأشارت الصحيفة أن الصفقة التبادلية التي ينوي بايرن ميونخ إبرامها مع بلباو هي عودة خافي مارتينيز إلى الفريق مقابل حصول النادي الألماني على المدافع أوناي نونيز.


تحمل راتب مارتينيز
كما ذكرت الصحيفة أن نادي بايرن ميونخ مستعد لتحمل جزء من راتب مارتينيز لإنهاء صفقة أوناي نونيز في الشتاء القادم.


ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني
ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 9 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.

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