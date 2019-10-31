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أول رد رسمي على انتشار فيروسات مميتة في الهواء

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:35 ص
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وزارة الصحة
وزارة الصحة
نعيم يوسف
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قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن الترويج لوجود أمراض وبائية وخاصة "الالتهاب السحائي" بالمدارس، هي شائعات مغرضة ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف "عيد" في مداخلة مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن مصر تهتم جدًا بأبنائها في جميع المراحل من سن يوم إلى أكثر من 70 عام، وهناك تطعيمات تؤخذ من يوم وجرعات في السنة الأولى للالتهاب السحائي.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، على أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تقوم بتطعيم أبنائها رغم أنها خارج الحزام الوبائي، كما تقوم بتطعيم الوافدين إلى مصر من الدول المتوطن فيها أمراض، كما تقوم بتطعيم جميع الحجاج قبل السفر إلى الحج، مشددًا على أن هناك شائعات مغرضة مثل انتشار فيروسات مميتة في الهواء، وانتشار الالتهاب السحائي.

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