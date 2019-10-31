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أتلتيكو مدريد يوضح حقيقة اهتمامه بنجم برشلونة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:27 ص
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
ريهام عبد المحسن
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أوضحت تقارير صحفية إسبانية حقيقة اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي أتلتيكو مدريد يلاحقون راكيتيتش من أجل الحصول على خدماته كما أنهم أبلغوا وكيله باهتمامهم به منذ عدة أسابيع.

وعلى صعيد آخر، أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن بعض المصادر من داخل أتلتيكو مدريد نفت رغبة الروخيبلانكوس بالتعاقد مع راكيتيتش أو التواصل مع وكيله.

وكانت انتشرت الكثير من الأنباء بشأن رحيل إيفان راكيتيتش عن برشلونة هذا الموسم بعد أن فقد مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الكتالوني.

وأشارت التقارير إلى أن تألق الهولندي فرينكي دي يونج القادم من آياكس أمستردام الهولندي هو السبب في تراجع حظوظ إيفان راكيتيتش في المشاركة في الموسم الحالي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا بأن برشلونة قد يوافق على رحيل نجمه الكرواتي إيفان راكيتيتش أو زميله التشيلي آرتورو فيدال إلى إنتر ميلان الإيطالي مقابل الفوز بخدمات فيدال.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة يفكّر في ضم الإيطالي ستيفانو سينسي نجم إنتر ميلان ضمن عملية إنتقال راكيتيتش أو فيدال إلى إنتر ميلان.

وأكدت الصحيفة الإسبانية اهتمام برشلونة بسينسي البالغ من العمر 24 عاماً والذي يشبهه الكثيرون بأندريس إنيستا نجم برشلونة السابق وترى بأنه مناسب لأسلوب وطريقة لعب برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إنتر ميلان الذي يملك بند شراء سينسي من ناديه الأصلي ساسولو مقابل 25 مليون يورو يفاوض على وضعه ضمن عملية إنتقال فيدال أو راكيتيتش إلى النادي الإيطالي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن سينسي يخوض مع إنتر ميلان موسمه الأول على سبيل الإعارة من ساسولو مع وجود بند أحقية الشراء في عقده وسرعان ما أثبت نفسه مع النيراتزوري وقدم مستويات رائعة.

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سيميوني برشلونة الليلة الخميس أتلتيكو مدريد

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