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معلومات مباراة الاهلي والاتحاد

🏆 البطولة : الدوري السعودي 2019 .

⌚ موعد المباراة : الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر والساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية.

⏰ تاريخ المباراة : الخميس الموافق 31-10-2019 .

📺 القنوات الناقلة : السعودية الرياضية 1.

🎤 التعليق الصوتي :معلق فعد العتيبي .

🏟 ملعب المباراة : ملعب ستاد الجوهرة المشعة.

⚽ نتيجة المباراة : سيتم اضافة النتيجة بعد نهاية المباراة .









مشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد

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مواعد مباراة الأهلي والإتحاد الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد القنوات الناقلة : KSA Sports 1 HD تعليق : فعد العتيبي القنوات الناقلة : KSA Sports HD+2 تعليق : عبدالله الحربي





بث مباشر الاهلي والاتحاد

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