مواعد مباراة الأهلي والإتحاد

الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت السعودية
الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت مصر
 الساعة 7:50 مساءاً بتوقيت الأردن
 الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت سوريا
الساعة 6:50 مساءاً بتوقيت فلسطين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإتحاد 

القنوات الناقلة : KSA Sports 1 HD    تعليق  : فعد العتيبي
القنوات الناقلة : KSA Sports HD+2  تعليق   :  عبدالله الحربي