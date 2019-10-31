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تعرض إليكم ' الفجر الفني ' نموذج لمعيد مصاب بمتلازمة داون

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:21 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يمثل شهر أكتوبر شهر التوعية بمتلازمة الحب " داون "، وبدأت في الفترة الأخيرة دخول أصحاب الهمم في المجتمع والعمل في أهم وأصعب الوظائف ومنهم رحمة خالد المذيعة كما عرضنا من قبل والآن يرصد "الفجر الفني" صاحب همة جديد الأ وهو إبراهيم الخولي أول معيد من متلازمة داون.


إبراهيم الخولي يبلغ من العمر 24 عامآ .

تخرج إبراهيم الخولي من الجامعة الكندية بمصر دارسآ الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون .

تم إختيار ابراهيم من قبل الكلية للعمل بها كمعيد .

لاق إبراهيم الخولي خلال سنوات دراسته المزيد من التشجيع والتحفيز والفخر به من قبل الدكاترة وكل من حوله لتميزه الدائم وعزيمته القوية وعدم الاستسلام.

بدأ ابراهيم الخولي بداية رياضية متميزة ، وأصبح بعدها بطل عالمي ، وكانت تجربته مليئة بالنجاحات والتفوق.

يشارك الأن ابراهيم الخولي في بطولة العالم " بيرسبن " للتنس في مدينة استراليا.

يعتبر ابراهيم الخولي هدفه الأول وليس الأخير في نجاحاته ان يصل إلى درجة الدكتوراة.

طلب ابراهيم الخولي مقابلة فنانه المفضل " تامر حسني " ، وحقق له تامر إمنيته ورد عليه تامر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلآ: "ألف الف مبروك يا كابتن إبراهيم الخولي يا بطل يا مشرف مصر، فعلاً مفيش مستحيل وكل واحد فينا ممكن يحقق حلمه، إنت راجل مصري قوي بمعنى الكلمة، إن شاء الله هتتجوز وتكون بابا هيما، وأنا اللي يشرفني إني أقابلك يا حبيبي يا ريت تبعت لي أي وسيلة اتصال بيك وسلام كبير أوي لوالدتك العظيمة .

والجدير بالذكر أن متلازمة "داون " تحدث نتيجة بعض الاضطرابات الوراثية مما تسبب حدوث خلل في الكروموسومات ، وتؤدي إلى التأثير على قدرة إستعياب الطفل ونموه..
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الكلمات المفتاحية

شهر التوعية بمتلازمة داون رحمة هالد أول معيد متلازمة دوان إبراهيم

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